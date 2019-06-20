Фото: ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ВАГОННИКОВ ОАО "РЖД"/vk.com

Серьёзное ДТП произошло на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает источник News.ru.

Четыре легковых автомобиля столкнулись на 12-м км МКАДа между столичным районом Выхино-Жулебино и городским округом Котельники Московской области. Пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Как писал News.ru, ранее...