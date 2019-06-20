Поезд с углём сошёл с рельсов в Нижегородской области
Антон Касс
20:20, 20 июня 2019
https://static.news.ru/photo/90254556-9380-11e9-b0dc-fa163e074e61_1024.jpgФото: ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ВАГОННИКОВ ОАО "РЖД"/vk.com
Сход вагонов товарного поезда, гружённых углём, произошёл в Нижегородской области. Приволжское следственное управление СК на транспорте начало проверку.
20 июня около 14 часов на 496 км перегона Тарталей — Каменище произошёл сход шести вагонов с углём грузового поезда № 2185. Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается, движение поездов временно приостановлено, работает восстановительный поезд, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
На месте ЧП работают следователи и криминалисты.
Как писал News.ru, после жалобы жителей Челябинской области на прямую линию с президентом Владимиром Путиным об отсутствии нормального перехода через железную дорогу в селе Варна СК завёл уголовное дело.