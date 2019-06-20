Фото: ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ВАГОННИКОВ ОАО "РЖД"/vk.com

Сход вагонов товарного поезда, гружённых углём, произошёл в Нижегородской области. Приволжское следственное управление СК на транспорте начало проверку.

20 июня около 14 часов на 496 км перегона Тарталей — Каменище произошёл сход шести вагонов с углём грузового поезда № 2185. Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается, движение поездов временно приостановлено, работает восстановительный поезд, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

Как писал News.ru, после жалобы жителей Челябинской области на прямую линию с президентом Владимиром Путиным об отсутствии нормального перехода через железную дорогу в селе Варна СК завёл уголовное дело.

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