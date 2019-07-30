https://static.news.ru/photo/8a740548-b2ca-11e9-82dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов Саратовской области нашли детей, которых подозревают в осквернении «Вечного огня». По данным полиции, один из них справил нужду возле мемориала.

Информация о правонарушении появилась из размещённой в Сети видеозаписи. На кадрах один из подростков сидит у памятника, другой ходит рядом, а третий непосредственно оскверняет территорию возле «Вечного огня», передаёт ТАСС сообщение местного ГУ МВД.

Все трое родились в 2003 году, отметили в ведомстве. Двое из них официально задержаны, с ними проводится беседа.

Как ранее писал News.ru, на Украине в селе Семёновка Запорожской области неизвестные повредили звезду Вечного огня на мемориальном комплексе погибшим в годы Великой Отечественной войны. Там похоронены солдаты, погибшие при освобождении города Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».