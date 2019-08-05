https://static.news.ru/photo/6b28f614-b77d-11e9-af55-fa163e074e61_660.jpg Фото: adm-achinsk.ru

На военном складе в городе Ачинск горят две площадки, где находятся не меньше 40 тысяч крупных снарядов, сообщили в силовых структурах.

Все снаряды, которые находятся на горящих складах — калибра 125 и 152 мм, — заявил источник.

По последним данным, в результате детонации боеприпасов госпитализированы три человека, среди них один ребёнок. Двоим пострадавшим помощь была оказана на месте.

В Ачинском районе Красноярского края на данный момент эвакуировали уже четыре населённых пункта в радиусе 20 км вокруг склада, при этом власти утверждают, что для жителей Ачинска «угрозы нет».

До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС, угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска НЕТ! Просьба соблюдать спокойствие, — говорится в экстренном сообщении мэрии города.

На место взрывов готовится вылететь глава Красноярского края Александр Усс.

Взрыв под Ачинском прогремел в войсковой части № 74008 — там базируются ракетные войска стратегического назначения. Предварительно установлена причина пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае, для тушения возгорания направлены два пожарных поезда, писал News.ru.