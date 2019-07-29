https://static.news.ru/photo/c6565e46-b237-11e9-bd63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

За 12 часов общая площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла на 4,5%, достигнув 1,03 млн га. Эта информация содержится в сводке регионального лесопожарного центра.

Согласно оперативным данным на 23:00 местного времени (19:00 мск), 29 июля в Красноярском крае действует 104 лесных пожара. В 09:00 (05:00 мск) леса горели на площади 986 тысяч га, передаёт ТАСС .

Большинство очагов зафиксировано в отдалённых районах, где, как уверяют власти, стоимость тушения якобы превышает размер возможного ущерба. В связи с этим борьба с огнём ведётся только при угрозе населённым пунктам или объектам инфраструктуры.

Пожары отмечены в Абанском, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Нижнеингашском, Пировском, Таймырском и Эвенкийском районах края.

В регионе продолжает действовать режим ЧС с ограничением доступа людей в леса.

Как писал News.ru, ранее замглавы МЧС Александр Чуприян, комментируя слова красноярского губернатора Александра Усса о бессмысленности борьбы с огнём, высказал мнение, что если население нуждается в помощи, то экономические соображения не станут препятствием для тушения лесных пожаров.

До этого Чуприян уверял, что угрозы населённым пунктам и объектам экономики от масштабных лесных пожаров в Сибири якобы нет.