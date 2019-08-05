https://static.news.ru/photo/7fbd034c-b78f-11e9-bc86-fa163e074e61_660.jpg Александр Чуприян Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

К месту пожара на складе артиллерийских боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края вылетел первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

Александр Чуприян вылетел на место пожара в Ачинском районе, — сказал собеседник РИА Новости .

В Ачинске проводится эвакуация жителей из опасных районов после серии взрывов боеприпасов на военном складе, ранее писал News.ru. Их перевезут в город Боготол, который расположен на расстоянии 59 км. По данным мэрии, всего их насчитывается 11 тысяч человек.

В результате пожара якобы погиб один военнослужащий, ещё трое госпитализированы. Также сообщалось о госпитализации ребёнка. Всего за медицинской помощью обратились восемь человек.