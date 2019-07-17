https://static.news.ru/photo/cebfefc4-a8d3-11e9-aec5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Посетитель Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга умер от сердечного приступа перед заседанием. Мужчина должен был участвовать в заседании в качестве переводчика.

Инцидент произошёл в коридоре арбитража, передаёт « Фонтанка ». Работники учреждения обратились в скорую помощь, однако медики не смогли спасти переводчика.

По данным объединённой пресс-службы судов города, погибший должен был выступать на заседании о нарушении миграционного законодательства. В результате ЧП процесс был отложен.

Сотрудники полиции уведомлены о случившемся.

Ранее News.ru писал, что 51-летний мужчина умер во время забега в Москве. Участнику полумарафона стало плохо, когда он бежал по Лужнецкой набережной. Прибывшие врачи не смогли спасти ему жизнь.