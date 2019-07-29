https://static.news.ru/photo/9f9ba502-b207-11e9-9283-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

27-летний житель Якутска подозревается в краже 500 тысяч рублей у соседа по палате в городской больнице. Мужчина не смог сбежать из медицинского учреждения, так как ночью все двери оказались закрыты.

Утром предполагаемого преступника разбудили полицейские, к которым обратился пострадавший, сообщается на сайте местного МВД.

Потерпевший незадолго до госпитализации продал квартиру. Он взял с собой полученные деньги и разместил их в своей прикроватной тумбочке. Позже он сам рассказал о сумме подозреваемому.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье, предполагающей наказание в виде тюремного заключения на срок до шести лет.