27-летний житель Якутска подозревается в краже 500 тысяч рублей у соседа по палате в городской больнице. Мужчина не смог сбежать из медицинского учреждения, так как ночью все двери оказались закрыты.
Утром предполагаемого преступника разбудили полицейские, к которым обратился пострадавший, сообщается на
Потерпевший незадолго до госпитализации продал квартиру. Он взял с собой полученные деньги и разместил их в своей прикроватной тумбочке. Позже он сам рассказал о сумме подозреваемому.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье, предполагающей наказание в виде тюремного заключения на срок до шести лет.
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