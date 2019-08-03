Фото: Сергей Ведяшкин /АГН "Москва"

Три человека пострадали в результате ДТП с маршруткой в Свердловской области. Транспортное средство слетело в кювет на 5-м километре дороги Ревда — СУМЗ.

Всего в машине были девять человек, сообщается на сайте региональной прокуратуры. Все пострадавшие были госпитализированы с ушибами. Согласно предварительной информации, шофёр почувствовал недомогание, в результате чего потерял управление. Ведомство проводит...