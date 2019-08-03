https://static.news.ru/photo/7dcfebb2-b62c-11e9-941f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Ведяшкин /АГН "Москва"
Количество отравившихся в детском лагере на территории Коломенского района Московской области возросло до 11 человек. По факту инцидента региональное СУ СК начало проверку.
3 августа в правоохранительные органы Коломенского района поступила информация о госпитализации из молодёжного центра «Солнечный Олимп» с жалобами на боль в животе 10 детей и одного воспитателя, — говорится на сайте СУ СК по Подмосковью.
В настоящее время проводится обследования госпитализированных на предмет вирусной инфекции. Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Организовано проведение доследственной проверки. Следователем проводятся проверочные мероприятия с участием сотрудников Роспотребнадзора, по результатам которых будет принято процессуальное решение, — добавили в ведомстве.