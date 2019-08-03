Фото: Сергей Ведяшкин /АГН "Москва"

Количество отравившихся в детском лагере на территории Коломенского района Московской области возросло до 11 человек. По факту инцидента региональное СУ СК начало проверку.

3 августа в правоохранительные органы Коломенского района поступила информация о госпитализации из молодёжного центра «Солнечный Олимп» с жалобами на боль в животе 10 детей и одного воспитателя, — говорится на сайте СУ СК по Подмосковью.

В настоящее время проводится обследования госпитализированных на предмет вирусной инфекции. Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Организовано проведение доследственной проверки. Следователем проводятся проверочные мероприятия с участием сотрудников Роспотребнадзора, по результатам которых будет принято процессуальное решение, — добавили в ведомстве.

Как писал News.ru, изначально сообщалось, что пищевое отравление в детском лагере «Солнечный Олимп» под Коломной получили семь детей. На место прибыли специалисты Роспотребнадзора.

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