https://static.news.ru/photo/29fd21ac-a8b3-11e9-b10f-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Осуждённый в городе Суровикино Волгоградской области сбежал через окно из зала суда. Его в тот же день задержали полицейские, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Из зала судебных заседаний сбежал 43-летний осуждённый. Мужчина был доставлен днём (17 июля. — News.ru) в суд сотрудниками уголовно-исполнительной системы для решения вопроса об изменении ему ранее вынесенной меры наказания, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Мужчина ранее был осуждён к условному сроку за применение насилия и оскорбление представителя власти и, как отмечают в полиции, «длительное время не исполнял наложенные на него ограничения».
Оставшись в зале суда без присмотра приставов, мужчина покинул здание через открытое окно. Через несколько часов сотрудники МВД задержали его в центре города Суровикино.