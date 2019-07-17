https://static.news.ru/photo/29fd21ac-a8b3-11e9-b10f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Осуждённый в городе Суровикино Волгоградской области сбежал через окно из зала суда. Его в тот же день задержали полицейские, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Из зала судебных заседаний сбежал 43-летний осуждённый. Мужчина был доставлен днём (17 июля. — News.ru) в суд сотрудниками уголовно-исполнительной системы для решения вопроса об изменении ему ранее вынесенной меры наказания, — говорится в сообщении на сайте ведомства .

Мужчина ранее был осуждён к условному сроку за применение насилия и оскорбление представителя власти и, как отмечают в полиции, «длительное время не исполнял наложенные на него ограничения».

Оставшись в зале суда без присмотра приставов, мужчина покинул здание через открытое окно. Через несколько часов сотрудники МВД задержали его в центре города Суровикино.

Как писал News.ru, 10 июля двое осуждённых сбежали из колонии в Белгородской области. В ней же отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.