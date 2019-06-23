Фото: 25.мвд.рф

Авария с пассажирским автобусом и легковым автомобилем произошла в городе Партизанске Приморского края, погиб один человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Шесть пассажиров автобуса и два пассажира легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации полиции, 22-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу при обгоне и столкнулся с автобусом.

Как писал News.ru, ранее ДТП произошло в районе подмосковного Клина. В результате инцидента пострадали девять человек.

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