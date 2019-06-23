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Злоумышленники облили фекалиями три точки сбора подписей за выдвижение на выборы в Мосгордуму сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Инциденты произошли в Пресненском районе столицы.

Неизвестные облили фекалиями сборщиков и агитационные конструкции у магазина Billa на улице Красная Пресня, возле станции метро «Улица 1905 года», пишет «Медиазона». По словам сборщика подписей Алексея Мартынова, злоумышленники скрылись...