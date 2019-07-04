https://static.news.ru/photo/6fd504b8-9e51-11e9-9ec7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Радио "МАРИЯ FM" - Радио Нашего Города!/vk.com

Самый длинный в России деревянный мост обрушился в городе Белорецке на территории Республики Башкортостан. Длина путепровода, соединяющего берега реки Белой, составляла 552 м.

Фото обвалившегося моста опубликовали пользователи соцсети «ВКонтакте» в паблике « Подслушано Белорецк ».

Транспортный объект был построен в 1930-е годы. Мост стал известен после того, как на его фоне снимались кадры советского многосерийного фильма «Вечный зов».

Последние годы мост находился в аварийном состоянии. Ещё в 2015 году местные жители пытались собрать деньги на его реконструкцию, но не смогли сделать этого, поскольку на ремонт требовалась крупная сумма (порядка 30 млн рублей).

По мосту некоторые жители Белорецка ходили на работу на металлургический комбинат, в 1941 году по нему пролегал путь к узкоколейной железной дороге, по которой отправляли солдат, уходивших на войну, пишет « Российская газета ».

Некогда путепровод находился на балансе Белорецкого металлургического комбината, но впоследствии был передан в собственность республики.

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