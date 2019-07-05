https://static.news.ru/photo/8eda6b80-9f66-11e9-8749-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин /АГН "Москва"

Сотрудники Роспотребнадзора выявили восемь случаев заболевания сальмонеллёзом среди детей в лагере «Восход» на территории Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

На 5 июля 2019 года зарегистрировано восемь лабораторно подтверждённых случаев заболеваний сальмонеллёзом среди детей. Последнее обращение за медицинской помощью — 2 июля, — говорится в сообщении на сайте ведомства .

Возбудитель инфекции, по предварительным результатам лабораторных исследований, обнаружен в сыром мясе курицы, что, возможно, явилось причиной возникновения недуга.

Кроме того, проведено лабораторное обследование персонала пищеблока, где больных и носителей не выявлено, а также заключительная дезинфекция.

Все дети и персонал лагеря осмотрены врачами. За всеми детьми установлено медицинское наблюдение с ежедневным двукратным осмотром врачами, — добавили в Роспотребнадзоре.

Как писал News.ru, 2 июля 11 человек были госпитализированы с отравлением после употребления еды из ресторана «Якитория». Всего симптомы кишечной инфекции были обнаружены у 13 человек. Позднее выяснилось, что повара заведения оказались больны сальмонеллёзом.