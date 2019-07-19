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Два человека погибли во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии. Об этом заявил глава пресс-службы республиканского ГУ МЧС Кантемир Беров.

Трагедия произошла в Черекском районе республики. Альпинисты из Петербурга сорвались в ущелье Укю на горе Урал, высота которой составляет 4300 метров над уровнем моря. Информация об этом поступила в 16:40...