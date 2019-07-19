https://static.news.ru/photo/95b326de-abf7-11e9-b084-fa163e074e61_1024.jpgФото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press
Два авиарейса задержаны в аэропорту Ростова-на-Дону. По предварительной информации, это произошло в связи с техническими проблемами.
Оба самолёта должны вылететь в Москву. Самолёт авиакомпании «Россия» задерживается из-за проблем с бортовым компьютером, самолёт S7 — из-за проблем с колесом, — приводит «Интерфакс» слова знакомого с ситуацией источника.
Как писал News.ru, ранее два самолёта авиакомпании Southwest Airlines столкнулись во время буксировки в США. Инцидент произошёл вечером 20 июля в международном аэропорту города Нашвилл в американском штате Теннесси. Пострадавших нет.