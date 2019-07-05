Фото: twitter.com/AsyaOlshanskaya

Журналистка Анастасия Ольшанская получила травмы а результате нападения неизвестного мужчины возле Лефортовского суда Москвы. Инцидент произошёл после избрания меры пресечения помощнику полпреда президента в Уральском федеральном округе Александру Воробьёву.

На своей странице в Twitter девушка обнародовала фото мужчины, который «после заседания по мере пресечения Воробьёву толкал всех, кто снимал, как арестованный выходил из суда».

Неизвестный толкнул журналистку, в результате она ударилась и отправилась после инцидента в травмпункт.

Болит рука и шея, немного подташнивает, кружится голова, трясутся руки, да и все тело. Всё зафиксировала в травмпункте, — написала Ольшанская.

Также она сообщила, что злоумышленник не представился.

Без камер он сказал: «Ну вы же все понимаете, на чей суд пришли», — сообщила пострадавшая корреспондентка.

После травмпункта девушка отправилась в полицию писать заявление о случившемся.

Как писал News.ru, ранее Лефортовский суд отправил под стражу помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, заподозренного в госизмене. По некоторым данным, у него нашли польский паспорт и специальную записывающую аппаратуру.

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