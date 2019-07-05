Журналистка Анастасия Ольшанская получила травмы а результате нападения неизвестного мужчины возле Лефортовского суда Москвы. Инцидент произошёл после избрания меры пресечения помощнику полпреда президента в Уральском федеральном округе Александру Воробьёву.
На своей странице в Twitter девушка обнародовала фото мужчины, который «после заседания по мере пресечения Воробьёву толкал всех, кто снимал, как арестованный выходил из суда».
Вот этот мужчина только что после заседания по мере пресечения Воробьеву толкал всех, кто снимал, как арестованный выходил из суда. Мужикам с камерами было ок, а мои 45 кг отлетели как пушинка. Следов нет, но фото не могу не выложить pic.twitter.com/6S55eoes3O