https://static.news.ru/photo/0e4d8d26-9f57-11e9-a893-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/AsyaOlshanskaya

Журналистка Анастасия Ольшанская получила травмы а результате нападения неизвестного мужчины возле Лефортовского суда Москвы. Инцидент произошёл после избрания меры пресечения помощнику полпреда президента в Уральском федеральном округе Александру Воробьёву.

На своей странице в Twitter девушка обнародовала фото мужчины, который «после заседания по мере пресечения Воробьёву толкал всех, кто снимал, как арестованный выходил из суда».

Вот этот мужчина только что после заседания по мере пресечения Воробьеву толкал всех, кто снимал, как арестованный выходил из суда. Мужикам с камерами было ок, а мои 45 кг отлетели как пушинка. Следов нет, но фото не могу не выложить pic.twitter.com/6S55eoes3O — Герцогиня Алтуфанская (@AsyaOlshanskaya) 5 июля 2019 г.

Неизвестный толкнул журналистку, в результате она ударилась и отправилась после инцидента в травмпункт.

Болит рука и шея, немного подташнивает, кружится голова, трясутся руки, да и все тело. Всё зафиксировала в травмпункте, — написала Ольшанская.

Также она сообщила, что злоумышленник не представился.

Без камер он сказал: «Ну вы же все понимаете, на чей суд пришли», — сообщила пострадавшая корреспондентка.

После травмпункта девушка отправилась в полицию писать заявление о случившемся.

Как писал News.ru, ранее Лефортовский суд отправил под стражу помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, заподозренного в госизмене. По некоторым данным, у него нашли польский паспорт и специальную записывающую аппаратуру.