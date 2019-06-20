https://static.news.ru/photo/915c705a-8644-11e9-b261-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Автомобиль Skoda сгорел в посёлке Коммунарка в Новой Москве. По словам хозяев транспортного средства, машину закидали дымовыми шашками.

Как рассказала семейная пара, которой принадлежит автомобиль, инцидент произошёл утром 20 июня, рядом с домом № 14 по ул. Лазурная, говорится на странице « Коммунарка » в соцсети «ВКонтакте».

Когда супруги, имена которых не называются, ехали на работу, их машина «была обложена дымовыми шашками». Две из них не выжгли салон авто, ещё две не сработали. Мотивы злоумышленников пострадавшим неизвестны.

Как писал News.ru, ранее в Коммунарке открылась одноимённая станция метро. Также на новом участке Сокольнической линии расположены остановки «Филатов луг», «Прокшино» и «Ольховая».