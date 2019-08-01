https://static.news.ru/photo/8c4aaccc-b497-11e9-98d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сургутские полицейские получили сообщение о подозрительном мужчине во дворе жилого дома и направились на проверку. Неизвестный повёл себя агрессивно и напал на силовиков с ножом, сообщили в местном УМВД.

В результате один сотрудник правоохранительных органов погиб, а второй получил ранения, передаёт ТАСС . В ответ один из служителей порядка применил табельное оружие, убив нападавшего.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего полицейского.

Ранее News.ru писал, что Руслан Шамсутдинов и Ильшат Зайнагутдинов, арестованные по подозрению в подготовке теракта в Татарстане, могли планировать массовое отравление сотрудников силовых органов и захват заложников, сообщил представитель следствия.