Хлопок газа произошёл в доме, расположенном в Адмиралтейском районе Петербурга, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Сообщение об инциденте в доме № 21 по 13-й Красноармейской улице поступило 7 июля около 5:00 мск, передаёт
По предварительной информации, причиной стала утечка газа. Госпитализирован 22-летний мужчина в тяжёлом состоянии, — заявили в полиции.
По словам очевидцев, от взрывной волны погиб котёнок, а также выбиты стёкла. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.
Как писал News.ru, ранее газовый баллон взорвался на стройплощадке в Ямало-Ненецком автономном округе. Травмы получили шесть человек.