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Потолок кафе обрушился после взрыва баллона с фреоном в подвале здания в Ростове-на-Дону. В результате пострадали двое рабочих, которые ремонтировали систему вентиляции.

Происшествие случилось в здании 23а на Будённовском проспекте, где на первом этаже здания располагается фастфуд. В этот момент в кафе находились пять человек персонала, они не пострадали, сообщает пресс-служба регионального...