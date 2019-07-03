https://static.news.ru/photo/f6d6da84-9aca-11e9-94b7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь загорелся в Белозёрском районе Курганской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Сигнал о пожаре поступил в 14:15 по местному времени (12:15 мск). В его тушении были задействованы 15 человек и восемь единиц техники, говорится на сайте ведомства .

Находившиеся в здании люди самостоятельно покинули помещение. В 12:49 мск пожар удалось локализовать.

Причиной ЧП по предварительным данным стал неисправный кондиционер. Огонь перекинулся с него на крышу монастыря, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, 1 июня пожар на площади 840 кв. м произошёл на крыше дома в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа.