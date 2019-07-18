Следственные органы проводят проверку после обнаружения на одном из пастбищ Саратовской области тела пастуха, который, вероятнее всего, погиб от удара молнией.
Проведён осмотр места происшествия. На теле погибшего имелись специфические телесные повреждения, так называемые электрометки, на голове был опалён волосяной покров, ворот рубашки разорван, — говорится в сообщении на сайте регионального СКР.
Погибший был найден в Ртищевском районе, где 17 июля прошел сильный дождь с грозой.
Ранее News.ru сообщал, что курсант Московского пограничного института ФСБ погиб в Сочи. По предварительной информации, причиной смерти стал удар молнии. Тело погибшего обнаружили спасатели неподалёку от пограничной заставы в Адлерском районе.