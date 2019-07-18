Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Автомобиль Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora в Республике Тува, сообщили в ГИБДД. В результате ЧП погибли семь человек, все они находились в российской машине.

Среди них трое детей в возрасте четырёх, семи и двенадцати лет, передаёт ТАСС. Кроме того, один пассажир этой же легковушки в настоящий момент находится в больнице, врачи оценивают его состояние...