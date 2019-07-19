Удары молнии убили 32 человек и травмировали 13 жителей в Индии. Стихия разбушевалась в штате Уттар-Прадеш на севере страны.
Погибли люди в разных округах и городах за один день, 21 июля. Главный министр штата выразил соболезнование по поводу гибели людей и дал распоряжение выдать каждой семье погибших по 400 рупий. Чиновникам приказано обеспечить пострадавшим необходимую помощь,
Это не первые жертвы молний в стране. 19 июля в штате Бихар погибли девять человек, из них — восемь детей, ещё десятки ранены. 20 июля погиб от удара молнии один человек.
Ранее News.ru сообщал, что молния ударила в лодку в Галфпорте, штат Флорида. В результате инцидента пострадали восемь человек. После удара на судне начался пожар.