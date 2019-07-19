https://static.news.ru/photo/1058eef2-abfb-11e9-a042-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Удары молнии убили 32 человек и травмировали 13 жителей в Индии. Стихия разбушевалась в штате Уттар-Прадеш на севере страны.

Погибли люди в разных округах и городах за один день, 21 июля. Главный министр штата выразил соболезнование по поводу гибели людей и дал распоряжение выдать каждой семье погибших по 400 рупий. Чиновникам приказано обеспечить пострадавшим необходимую помощь, сообщает телеканал NDTV.

Это не первые жертвы молний в стране. 19 июля в штате Бихар погибли девять человек, из них — восемь детей, ещё десятки ранены. 20 июля погиб от удара молнии один человек.

Ранее News.ru сообщал, что молния ударила в лодку в Галфпорте, штат Флорида. В результате инцидента пострадали восемь человек. После удара на судне начался пожар.