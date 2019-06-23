https://static.news.ru/photo/7d465f70-95f0-11e9-b7d8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Елена Афонина/ТАСС

Пострадавших среди гражданского населения при нападении неизвестного на силовиков в Грозном нет. Об этом заявили в управлении Росгвардии по Чечне.

Благодаря быстрым, чётким, грамотным и профессиональным действиям сотрудников Росгвардии и МВД среди гражданского населения пострадавших нет, — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

По информации собеседника агентства, сотрудник Росгвардии, возвращаясь после службы, помог полицейскому, на которого напал неизвестный при проверке автомобиля.

Представитель Росгвардии открыл огонь по нападавшему, но также был ранен злоумышленником. В настоящее время силовик госпитализирован в республиканскую клиническую больницу.

По данным МВД, нападение произошло в 18:05 мск после того, как полицейский остановил иномарку Hyundai. Нападавший был убит. В его машине обнаружено гладкоствольное ружьё.

Как писал News.ru, неизвестный напал с ножом на сотрудников ДПС в Грозном. Инцидент произошёл на улице Асланбека Шерипова напротив резиденции Рамзана Кадырова.