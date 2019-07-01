https://static.news.ru/photo/53d22b74-9c12-11e9-a745-fa163e074e61_1024.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Twitter.com/Global Look Press

Российские военные проведут мероприятия по обработке территорий Иркутской области, пострадавших в результате наводнения. Об этом заявил глава правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП вице-премьер Виталий Мутко.

Договорились с Министерством обороны — они развернут большую свою группировку, когда будет сходить вода, чтобы дезинфекция прошла, — цитирует его ТАСС .

По словам чиновника, военные тем самым подготовят подтопленные районы к различным видам восстановительных работ.

В результате паводка погибли 12 человек, ещё более 700 пострадали. Из них в больницах находятся 153 человека. Как ранее писал News.ru, для оказания помощи пострадавшим в регион направлены три врачебно-сестринские бригады Центрального военного округа (ЦВО).