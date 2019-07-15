https://static.news.ru/photo/ab3a9976-a6fa-11e9-9785-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

30-летняя Элина, тело которой было обнаружено в одном из медицинских центров столицы, пришла на процедуру в неадекватном состоянии, рассказали в организации.

Специалистка учреждения рассказала, что у девушки были расширенные зрачки. Кроме того, она была «растрёпанная» и «в непонятном треморе», передаёт РЕН ТВ .

Мастер спросила у клиентки, всё ли у неё хорошо с давлением и спала ли она. Женщина ответила утвердительно.

У меня в этот раз был вопрос: «Ты точно не под чем-то?» — отметила собеседница журналистам.

Во время процедур у пациентки начались конвульсии, а изо рта пошла пена, поделилась сотрудница салона. Работники медцентра вызвали скорую помощь, однако реаниматологи не смогли помочь девушке.

Ранее News.ru писал, что по предварительной информации, у девушки случился приступ. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть клиентки медучреждения.

На её теле и лице были обнаружены многочисленные следы от игл. Полиция устанавливает, имеют ли они отношение к приступу.