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Пять самолётов и вертолётов привлечены к тушению лесных пожаров на территории заповедников в Казачинско-Ленском и Качугском районах Иркутской области. Информацию об этом распространила пресс-служба МЧС.

На ликвидации лесных пожаров на территории природных заповедников задействованы пять воздушных судов, в том числе два самолета Бе-200, — цитирует представителя министерсва РИА Новости .

Собеседник агентства добавил, что переброску аэромобильной группировки в Керенский район осуществляет вертолёт МЧС Ми-26.

Также в ведомстве расказали, что 3 августа с помощью авиации удалось ликвидировать свыше 12 тысяч метров кромки пожаров в Качугском и Казачинско-Ленском заповедниках, а также в Усть-Кутском районе.

Как писал News.ru, ранее для координации действий по тушению лесных пожаров в Иркутскую область прибыл первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

До этого стало известно, что пожар начался на одном из сложных участков в Витимском заповеднике Иркутской области.