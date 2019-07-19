https://static.news.ru/photo/4aec9622-ab29-11e9-82d5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Подтопленными остаются 16 жилых зданий в городе Тулуне Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В регионе населённые пункты, пострадавшие во время прохождения дождевого паводка, освобождены от воды, за исключением низменной части города Тулуна. На сегодняшний день в районном центре остается подтопленными 16 жилых домов, — цитирует сообщение РИА Новости .

С начала аварийно-восстановительных работ в подтопленных районах вода откачена с территории более 8500 подворий.

В полном объеме восстановлены водо- и энергоснабжение, телефонная и почтовая связь, а также проезд по 22 автомобильным мостам и переправам, 48 участкам автодорог. Ежесуточно на телефон горячей линии ГУ МЧС по Иркутской области поступило 6954 обращения.

В пяти общежитиях находятся 349 человек, в том числе 81 ребёнок. Проводится дезинфекция территорий и помещений. За весь период аварийно-восстановительных работ утилизировано более 4600 туш погибших животных.

Более 3600 тысячи человек, в том числе 307 волонтеров, привлечены к ликвидации ЧС, а также 925 единиц техники, девять воздушных судов, 56 плавсредств.

Как писал News.ru, ранее Генпрокуратура сообщила, что на горячую линию ведомства для пострадавших от наводнения в Иркутской области обратились свыше 240 человек.

По словам иркутского губернатора Сергея Левченко, единовременную материальную помощь выплатили 99% пострадавших от наводнения в регионе.