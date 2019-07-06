https://static.news.ru/photo/435c997c-a000-11e9-a5ab-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Дождь, гроза и усиление порывистого ветра ожидается в Москве в ближайшие два часа. Об этом говорится в сообщении столичного ГУ МЧС.

До 19.00 6 июля местами по городу Москве ожидается дождь, гроза, усиление западного ветра при грозе с порывами до 15 м/с, — сказано в сообщении на сайте ведомства .

МЧС в экстренном предупреждении рекомендует автомобилистам существенно снизить скорость движения при неблагоприятных погодных условиях, а также увеличить дистанцию от идущих впереди транспортных средств.

Во время грозы запрещается быть у водоёмов, купаться в них и рыбачить.

Автомобили МЧС рекомендует парковать вдали от слабо укреплённых конструкций и зелёных насаждений. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также нельзя укрываться под деревьями.

Как писал News.ru, ранее МЧС заявляло, что 6 июля на Москву и Подмосковье обрушатся гроза и град.