Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения локомотива с грузовиком в Псковской области. ДТП произошло в Себежском районе.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом, сообщает
Возбуждено уголовное дело. Водитель грузовика задержан. Следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.
Ранее в Калуге, как писал News.ru, сотрудник дорожной полиции насмерть сбил пешехода на служебном мотоцикле. Как полагает следствие, он выбрал скорость, не соответствующую метеоусловиям и дорожной обстановке.