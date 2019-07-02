https://static.news.ru/photo/6dca926c-9ca0-11e9-aecf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: rushrailway/vk.com

Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения локомотива с грузовиком в Псковской области. ДТП произошло в Себежском районе.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Машинист и его помощник погибли, а водитель грузовика и три сотрудницы РЖД, находившиеся в локомотиве, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело. Водитель грузовика задержан. Следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.

Ранее в Калуге, как писал News.ru, сотрудник дорожной полиции насмерть сбил пешехода на служебном мотоцикле. Как полагает следствие, он выбрал скорость, не соответствующую метеоусловиям и дорожной обстановке.