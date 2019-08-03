Три человека пострадали в результате ДТП с маршруткой в Свердловской области. Транспортное средство слетело в кювет на 5-м километре дороги Ревда — СУМЗ.
Всего в машине были девять человек, сообщается на
Согласно предварительной информации, шофёр почувствовал недомогание, в результате чего потерял управление.
Ведомство проводит проверку исполнения законодательства перевозчиком.
Ранее News.ru писал, что мужчина погиб на столичной улице Дубнинская рядом с домом 30, корпус 2. Около здания происходила замена колеса у автобуса. Во время работ транспорт упал на прохожего. Он скончался до приезда спасателей.