Четырёхлетний ребёнок серьёзно пострадал во время катания на гидроцикле на озере Фигурное в Приозёрском районе Ленинградской области. Его водный мотоцикл врезался в берег.
ЧП произошло 20 июля, передаёт
В настоящий момент неизвестно, были ли рядом родители. Также нет информации о причинах случившегося.
Пострадавший был доставлен в больницу им. Раухфуса города Санкт-Петербурга.
Ранее News.ru писал, что гидроцикл перевернулся на озере Чебаркуль недалеко от Челябинска. На его борту находились двое отдыхающих. Мужчине удалось спастись, девушка утонула.