https://static.news.ru/photo/eaa24a06-abc2-11e9-998f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Четырёхлетний ребёнок серьёзно пострадал во время катания на гидроцикле на озере Фигурное в Приозёрском районе Ленинградской области. Его водный мотоцикл врезался в берег.

ЧП произошло 20 июля, передаёт 47news . Врачи диагностировали у мальчика сильные травмы головы и перелом лобной кости.

В настоящий момент неизвестно, были ли рядом родители. Также нет информации о причинах случившегося.

Пострадавший был доставлен в больницу им. Раухфуса города Санкт-Петербурга.

Ранее News.ru писал, что гидроцикл перевернулся на озере Чебаркуль недалеко от Челябинска. На его борту находились двое отдыхающих. Мужчине удалось спастись, девушка утонула.