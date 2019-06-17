https://static.news.ru/photo/bd57327c-9106-11e9-8b79-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Сильные ожоги получил ребёнок в Подмосковье на детских соревнованиях по картингу. Во время турнира мальчик не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось и загорелось.

По некоторым данным, к происшествию могли привести неполадки с двигателем. Инцидент произошёл на поле в селе Братовщина Пушкинского района ещё 15 июня. Правоохранительные органы начали проверку по факту ЧП.

Одиннадцатилетний мальчик, житель города Москвы, получил ожоги третьей степени 40% тела, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой.

Там уточнили, что ожоги диагностированы на ногах и теле. Омбудсмен ждёт результатов проверки соблюдения техники безопасности при проведении мероприятия.

Ранее, как писал News.ru, саратовский суд обязал экс-директора картинг-центра выплатить 70 тысяч рублей после того, как восьмилетний мальчик сломал ногу. Ребёнок при движении на карте врезался в ограждение трассы, что привело к травме.