Потолок кафе обрушился после взрыва баллона с фреоном в подвале здания в Ростове-на-Дону. В результате пострадали двое рабочих, которые ремонтировали систему вентиляции.
Происшествие случилось в здании 23а на Будённовском проспекте, где на первом этаже здания располагается фастфуд. В этот момент в кафе находились пять человек персонала, они не пострадали, сообщает пресс-служба регионального
Работы проводились в подвале, возгорания не произошло. Был частично разрушен подвесной потолок, пострадавшие госпитализированы в больницу.
Ранее News.ru сообщал, что очевидцы сообщили о взрыве, который прогремел в американском городе Плантейшен в штате Флорида. В результате инцидента в торговом центре The Fountains пострадало множество человек.