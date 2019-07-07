https://static.news.ru/photo/f6d7f012-a03e-11e9-9acb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Потолок кафе обрушился после взрыва баллона с фреоном в подвале здания в Ростове-на-Дону. В результате пострадали двое рабочих, которые ремонтировали систему вентиляции.

Происшествие случилось в здании 23а на Будённовском проспекте, где на первом этаже здания располагается фастфуд. В этот момент в кафе находились пять человек персонала, они не пострадали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС .

Работы проводились в подвале, возгорания не произошло. Был частично разрушен подвесной потолок, пострадавшие госпитализированы в больницу.

Ранее News.ru сообщал, что очевидцы сообщили о взрыве, который прогремел в американском городе Плантейшен в штате Флорида. В результате инцидента в торговом центре The Fountains пострадало множество человек.