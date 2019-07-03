Лодка с пятью пассажирами перевернулась под Саратовом
Антон Касс
23:24, 03 июля 2019
https://static.news.ru/photo/06bb65ec-9dd1-11e9-a38d-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Киселёв/АГН "Москва"
Прогулочная лодка перевернулась на Волге возле села Золотое в Красноармейском районе Саратовской области. Два человека утонули. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального ГУ МЧС Наталия Каранатова.
В лодке находились пять человек, трое из которых спаслись. Тело женщины 1963 года рождения извлечено из воды. Поиски мужчины продолжатся утром в четверг, 4 июля, — цитирует Каранатову «Интерфакс».