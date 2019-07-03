Фото: Сергей Киселёв/АГН "Москва"

Четырём гражданам, в том числе одному ребёнку, понадобилась помощь врачей из-за порывистого ветра в Москве, скорость которого днём 3 июля достигала 19 м/с. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились четыре человека, в том числе один ребёнок, — цитирует сообщение «Интерфакс». Все четверо были госпитализированы в удовлетворительном состоянии. Их жизням ничего не...