Фото: Сергей Киселёв/АГН "Москва"

Прогулочная лодка перевернулась на Волге возле села Золотое в Красноармейском районе Саратовской области. Два человека утонули. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального ГУ МЧС Наталия Каранатова.

В лодке находились пять человек, трое из которых спаслись. Тело женщины 1963 года рождения извлечено из воды. Поиски мужчины продолжатся утром в четверг, 4 июля, — цитирует Каранатову «Интерфакс».

Как писал News.ru, в конце июня спасатели извлекли из Волги тело 28-летней женщины, которая утонула в результате столкновения катера и лодки в Самаре.

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