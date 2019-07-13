Лодка, на борту которой были 15 человек, перевернулась в провинции Западный Папуа в Индонезии.
Спасателям удалось спасти двух пассажиров. Тела ещё двоих были найдены во время спасательной операции. По данным
Лодка двигалась из портового города Соронг с 12 июля. По словам представителя национального центра по поисково-спасательным операциям Юсуфа Латифа, она перевернулась из-за обрушившихся на неё волн.
Ранее News.ru писал о том, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло 14 июля на территории Индонезии. Данные приводит Геологическая служба США.