https://static.news.ru/photo/6e047220-a637-11e9-b9b2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bustomi/Xinhua/Global Look Press

Лодка, на борту которой были 15 человек, перевернулась в провинции Западный Папуа в Индонезии.

Спасателям удалось спасти двух пассажиров. Тела ещё двоих были найдены во время спасательной операции. По данным агентства «Синьхуа» , ссылающегося на экстренные службы страны, продолжаются поиски ещё 11 человек.

Лодка двигалась из портового города Соронг с 12 июля. По словам представителя национального центра по поисково-спасательным операциям Юсуфа Латифа, она перевернулась из-за обрушившихся на неё волн.

Ранее News.ru писал о том, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло 14 июля на территории Индонезии. Данные приводит Геологическая служба США.