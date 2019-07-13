Фото: Bustomi/Xinhua/Global Look Press

Лодка, на борту которой были 15 человек, перевернулась в провинции Западный Папуа в Индонезии.

Спасателям удалось спасти двух пассажиров. Тела ещё двоих были найдены во время спасательной операции. По данным агентства «Синьхуа», ссылающегося на экстренные службы страны, продолжаются поиски ещё 11 человек.

Лодка двигалась из портового города Соронг с 12 июля. По словам представителя национального центра по поисково-спасательным операциям Юсуфа Латифа, она перевернулась из-за обрушившихся на неё волн.

Ранее News.ru писал о том, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло 14 июля на территории Индонезии. Данные приводит Геологическая служба США.

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