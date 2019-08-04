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Федеральная трасса «Колыма» закрыта для проезда всех видов транспорта на 1562 километре – за посёлком Дебин со стороны поселка Ягодное.

Об этом сообщил представитель Упрдор «Вилюй».

На 1562 километре размыло объезд, проезда там сейчас нет. Работают дорожники. Идут сильные дожди, - приводит РИА Новости слова сотрудника дорожной службы.

Ранее была перекрыта региональная дорога Палатка-Кулу-Нексикан с 304 по 473 километр. Причиной стало размытие сразу нескольких участков трассы из-за сильных ливней.

Ранее News.ru писал о сильных наводнениях в Иркутской, Амурской и других областях. Так ущерб от наводнения в Амурской области оценивается в 3,5 млрд рублей.

Из-за ливней, обрушившихся на Иркутскую область с конца июня, повысился уровень рек. На данный момент известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести.