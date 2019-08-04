https://static.news.ru/photo/783a1574-b6f9-11e9-a065-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Сильный дождь, обрушившийся на Ростов-на-Дону вечером 4 августа, повалил десятки деревьев, а также подтопил несколько домов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отмечают в Единой дежурной диспетчерской службе «112», были зарегистрированы отдельные случаи забитых ливнёвок, разрушения конструкций, затопления домовладений, — цитирует сообщение РИА Новости .

Также стихия повалила 27 деревьев во всех районах Ростова-на-Дону.

По информации МЧС 4-5 августа на территории Ростовской области прогнозируются ливни с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать 28 м/с.

Как писал News.ru, ранее спасатели экстренно эвакуировали детей и сопровождавших их взрослых из двух лагерей на Азовском море Краснодарского края из-за угрозы затопления в связи с неблагоприятными метеоусловиями.