https://static.news.ru/photo/2860fb00-b783-11e9-9e06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Личный состав войсковой части № 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения, укрыт в бомбоубежище из-за серии взрывов боеприпасов на складе близ Ачинска, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.

На данный момент идёт экстренная эвакуация детского лагеря, расположенного вблизи военного склада, а также ещё трёх населённых пунктов. Число эвакуированных, по предварительным подсчётам, составит около одной тысячи человек, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

По последним данным, при взрывах пострадали семь человек, в том числе двое военнослужащих и ребёнок. Они получили осколочные ранения.

Министр обороны России Сергей Шойгу направил в район взрывов своего заместителя Дмитрия Булгакова. Вместе с ним в Ачинск следует группа специалистов с целью ликвидации пожара.

Предварительно установлена причина пожара, для тушения возгорания направлены два специализированных поезда, писал News.ru.