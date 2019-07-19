Самолёт Boeing 737 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Москвы в Прагу, экстренно вернулся в российскую столицу. Причиной стал пожар в багажном отсеке лайнера.
Сигнализация о возгорании сработала сразу после набора высоты. О нештатной ситуации командир экипажа сообщил диспетчеру, передаёт «
Было принято решение активировать систему аварийного тушения и как можно скорее вернуться в аэропорт вылета.
По данным
Сейчас люди ожидают резервного борта, чтобы вылететь в Прагу.
Ранее News.ru писал, что пассажирский самолёт SSJ 100 совершил экстренную посадку во Владивостоке. В кабине пилотов лопнуло лобовое стекло.