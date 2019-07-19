https://static.news.ru/photo/35e0917c-aba4-11e9-acd2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bayne Stanley/Global Look Press

Самолёт Boeing 737 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Москвы в Прагу, экстренно вернулся в российскую столицу. Причиной стал пожар в багажном отсеке лайнера.

Сигнализация о возгорании сработала сразу после набора высоты. О нештатной ситуации командир экипажа сообщил диспетчеру, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на собственный источник.

Было принято решение активировать систему аварийного тушения и как можно скорее вернуться в аэропорт вылета.

По данным ТАСС , на борту в момент ЧП находились 187 человек. Самолёт совершил посадку в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Сейчас люди ожидают резервного борта, чтобы вылететь в Прагу.

Ранее News.ru писал, что пассажирский самолёт SSJ 100 совершил экстренную посадку во Владивостоке. В кабине пилотов лопнуло лобовое стекло.