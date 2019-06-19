Два человека, в том числе ребёнок, погибли в Сочи после того, как в автобусную остановку на большой скорости въехал легковой автомобиль. Авария произошла в Лазаревском районе курорта.
Трагедии предшествовало столкновение двух машин, которые двигались в попутном направлении. От удара одну из них отбросило в сторону стоявших на тротуаре людей.
Одна женщина погибла [на месте], и пострадали трое граждан. Среди них двое несовершеннолетних. Пострадавшие направлены в лечебные учреждения, — цитирует РИА Новости представителя главка МВД по Краснодарскому краю.
По данным «Вестей Сочи», некоторое время спустя один из детей умер в реанимации. За жизнь второго продолжают бороться врачи.