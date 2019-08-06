https://static.news.ru/photo/d43b82f8-b830-11e9-99e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/achpod/Global Look Press

Пострадавшие при взрывах боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края находятся в состоянии средней степени тяжести. Полученные травмы не представляют угрозы для их жизни, заявил глава Красноярского края Александр Усс.

Губернатор подчеркнул, что он не смог лично посетить госпитализированных, но медики находятся постоянно на связи и докладывают о здоровье пациентов.

По моей информации, самое серьёзное — это ранение глаза. Будем надеяться, что глаз пострадавший сохранит, — сказал Усс в эфире телеканала «Россия 24».

По последней информации, всего пострадали от взрывов 12 человек. Ранее был найден молодой человек, считавшийся пропавшим без вести. Его нашли на дороге и доставили в медицинское учреждение для предоставления необходимой помощи. Пропавшим без вести ещё считается один человек.

Серия взрывов произошла 5 августа на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигал 15 км. В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация.

Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооружённых сил и планировался к расформированию до 2022 года, сообщили в Минобороны РФ.