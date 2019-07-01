Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщил источник в экстренных службах региона.
По его словам, пропавшими без вести числятся девять человек, в том числе один ребёнок.
Он добавил, что в больницах находятся 153 пострадавших, передаёт
Как писал News.ru, ранее министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов заявил, что жители трёх районов Приангарья, оказавшихся в зоне подтопления, начали получать единовременную финансовую помощь.