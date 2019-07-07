Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Острой кишечной инфекцией заразились семь детей в Каякентском районе Дагестана. Об этом сообщают власти муниципалитета.

В связи с информацией об отравлении несовершеннолетних острой кишечной инфекцией в селе Сагаси глава района Магомедэмин Гаджиев выехал на место и провёл оперативное совещание по локализации источника заражения, — цитирует сообщение РИА Новости.

С подозрением на острую кишечную инфекцию в больнице находятся пять детей, двое получили амбулаторное лечение.

Глава района дал поручение принять неотложные меры по обеззараживанию питьевой воды в населённых пунктах и обеспечить подвоз воды, — отметили в местной администрации.

Местным жителям рекомендовали провести дезинфекцию накопителей во всех населённых пунктах района, а также уделить повышенное внимание санитарно-гигиеническим нормам.

Как писал News.ru, ранее сотрудники Роспотребнадзора выявили восемь случаев заболевания сальмонеллёзом среди детей в лагере «Восход» на территории Ленинградской области.

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