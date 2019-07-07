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Полицейские в аэропорту Жуковский задержали дебошира, ведущего себя неадекватно по отношению к представителям авиакомпании «Уральские авиалинии». По некоторым данным, речь идёт о музыканте и кандидате в Мосгордуму Сергее Троицком.

Музыкант явился на стойку регистрации в состоянии опьянения, вёл себя неадекватно, угрожал и оскорблял представителей авиакомпании. На посадку допущен не был, — цитирует АГН «Москва» сообщение пресс-службы авиакомпании. Дебошира передали...