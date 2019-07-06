Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Авария с участием трамвая и легкового автомобиля произошла на юге столицы.

В результате инцидента пострадали три человека, находившиеся в машине, передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы городского управления ГИБДД. ЧП произошло на Варшавском шоссе. Подробности случившегося в настоящий момент неизвестны. Ранее News.ru...