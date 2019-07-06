Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Капитан катера, который перевернулся в Чёрном море около поселка Джубга Краснодарского края, не имел лицензии на перевозку пассажиров. Об этом заявил заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензию на перевозку пассажиров морским транспортом, — цитирует Козлова ТАСС.

Как писал News.ru, сцена спасения пассажиров перевернувшегося 5 июля в Чёрном море катамарана попала на видео. По данным властей Туапсинского района, на судне было 55 пассажиров, в том числе 15 детей.

По словам разработчика катера, ЧП произошло из-за перегруза. Норма вместимости судна была превышена в несколько раз. Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту инцидента, в котором погибли два человека. Капитан задержан и ожидает избрания меры пресечения.

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