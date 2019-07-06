Капитан перевернувшегося в Чёрном море катера не имел лицензии
Антон Касс
15:47, 06 июля 2019
https://static.news.ru/photo/e1afecb2-9fee-11e9-ae8e-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Капитан катера, который перевернулся в Чёрном море около поселка Джубга Краснодарского края, не имел лицензии на перевозку пассажиров. Об этом заявил заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.
Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензию на перевозку пассажиров морским транспортом, — цитирует Козлова ТАСС.