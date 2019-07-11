https://static.news.ru/photo/39ed2730-a3bb-11e9-8ace-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Силы авиации приводятся в готовность для тушения крупного пожара на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В готовность приводится авиация. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал, — рассказали в МЧС РИА Новости.

ТЭЦ-27 производит и обеспечивает тепло и электричество для жителей Мытищ и Северного и Северо-Восточного округов Москвы. Это наиболее новая электростанция, снабжающая столицу энергией, в качестве топлива на ней используется природный газ.

Как ранее писал News.ru, в Подмосковье, недалеко от города Мытищи, горит ТЭЦ. Огненный факел поднялся на высоту около 50 метров. Возгорание произошло на ТЭЦ-27 на пересечении Волковского и Осташковского шоссе (точный адрес — Волковское шоссе, 39ВЛ5). Сообщается, что горят ёмкости с топливом. Огонь виден из многих районов столицы.