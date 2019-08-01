https://static.news.ru/photo/1517d736-b44e-11e9-94f2-fa163e074e61_660.jpg Василий Дроздов Фото: podshlushano sverdlovsk/vk.com

Российский альпинист, обладатель звания «Снежный барс» Василий Дроздов погиб во время экспедиции в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба архангельского регионального агентства по спорту.

Уроженец Северодвинска, житель Тюмени, член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Василий Дроздов трагически погиб на восхождении в горах Таджикистана, — цитирует сообщение издание Dvinanews .

Трагедия случилась 29 июля в районе Гиссаро-Алай во время восхождения на вершину Бодхона в результате обвала участка рельефа.

Василий Дроздов участвовал в экспедиции вместе с альпинистами из Архангельской области Михаилом Носенко, Дмитрием Чернышевым и Дмитрием Шпилевым. Они доставили тело в Душанбе и в настоящее время оформляют документы для его перевозки в Северодвинск.

За восхождение на пять семитысячников, расположенных на территории бывшего СССР, — пик Ленина, пик Победы, пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма), пик Хан-Тенгри и пик Корженевской — Василий Дроздов был удостоен почётного звания «Снежный барс».

Как писал News.ru, ранее два человека погибли во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии. Трагедия произошла в Черекском районе республики. Альпинисты из Петербурга сорвались в ущелье Укю на горе Урал, высота которой составляет 4300 метров над уровнем моря.