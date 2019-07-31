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Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после заявления кондуктора петербургского троллейбуса о нападении мужчины.

Неизвестный ударил женщину в лицо, объявили в группе местного Горэлектротранса в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошёл 24 июля в троллейбусе № 45. Пострадавшей потребовалась госпитализация.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском нападавшего, передаёт РИА Новости сообщение регионального ГУ МВД.

Ранее News.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего водителя Rolls-Royce, напавшего на пешехода на Комендантском проспекте Санкт-Петербурга. Шофёр пытался проехать по тротуару, однако пострадавший перегородил дорогу и сделал замечание. Водитель вышел из машины и обрызгал обидчика из перцового баллончика. После этого из авто вышли ещё два человека. Совместными усилиями нападавшие сорвали с мужчины футболку и ударили несколько раз. Пострадавший обратился в полицию.

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