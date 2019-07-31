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Автомобиль Ferrari столкнулся с Lada Kalina на парковке торгового центра «Порт» в Казани. Случайная очевидица сообщила, что водитель спорткара напал на неё из-за видеорегистратора.

Он заметил камеру в салоне проезжающей мимо машины, подошёл к ней и попросил шофёра опустить стекло. После этого он вырвал регистратор из салона и попытался разбить его с криками «Давай...