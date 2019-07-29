Фото: Сергей Ведяшкин /АГН "Москва"

Специалисты Роспотребнадзора исследуют иранский контейнеровоз в астраханском порту. Члены экипажа судна пожаловались на кишечную инфекцию.

На борту контейнеровоза 11 человек, из которых у 10 наблюдаются признаки отравления. На судне работают специалисты управления Роспотребнадзора по Астраханской области, которые обследуют корабль, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

В порт Астрахани контейнеровоз пришёл под флагом Ирана.

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