https://static.news.ru/photo/74e4b3dc-b241-11e9-8d37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин /АГН "Москва"

Специалисты Роспотребнадзора исследуют иранский контейнеровоз в астраханском порту. Члены экипажа судна пожаловались на кишечную инфекцию.

На борту контейнеровоза 11 человек, из которых у 10 наблюдаются признаки отравления. На судне работают специалисты управления Роспотребнадзора по Астраханской области, которые обследуют корабль, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на собственный источник.

В порт Астрахани контейнеровоз пришёл под флагом Ирана.

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