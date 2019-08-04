https://static.news.ru/photo/2f953858-b6a4-11e9-abb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guenter Fischer/Global Look Press

Два немецких альпиниста погибли в Швейцарии при восхождении на пик Дан-Бланш, который находится на высоте 4357 м.

Инцидент произошёл утром 3 августа. Мужчины начали свой путь на пик по южному хребту, но сорвались и погибли. Падение заметили другие альпинисты, они вызвали спасателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию кантона Вале.

Ранее News.ru писал, что альпинист из Японии сорвался со склона и погиб при восхождении на камчатский вулкан Камень. Двое его коллег спустились в базовый лагерь, расположенный на высоте 3300 м, откуда они смогли вызвать помощь.