https://static.news.ru/photo/9971673c-b781-11e9-8923-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Скворцов/ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу направил в район взрывов боеприпасов в Красноярском крае своего заместителя Дмитрия Булгакова. Вместе с ним в Ачинск выдвинулась группа специалистов к горящему складу с целью ликвидации пожара, сообщают в Минобороны РФ.

На месте ЧП уже находится губернатор Красноярского края Александр Усс, который принял решение об эвакуации населения.

Тысяча человек будут эвакуированы после серии взрывов боеприпасов на военном складе в городе Ачинск, — заявил Усс.

Людей вывезут из трёх населённых пунктов, также эвакуируют детский лагерь в Красноярском крае.

На данный момент эвакуировали уже четыре населённых пункта в радиусе 20 км вокруг склада. При этом власти утверждают, что для жителей Ачинска «угрозы нет».

По данным очевидцев, радиус полёта осколков с горящего склада под Каменкой (в 12 км от Ачинска) достигает 20 км.

На военном складе в городе Ачинск горят две площадки, где находятся не меньше 40 тысяч крупных снарядов, калибра 125 и 152 мм. По последним данным, в результате детонации боеприпасов госпитализированы три человека, среди них один ребёнок. Двоим пострадавшим помощь была оказана на месте.

Взрыв под Ачинском прогремел в войсковой части № 74008 — там базируются ракетные войска стратегического назначения. Предварительно установлена причина пожара на складе боеприпасов, для тушения возгорания направлены два пожарных поезда, писал News.ru.