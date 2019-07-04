https://static.news.ru/photo/e21060ba-9e9a-11e9-8b0c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Работники полиции задержали вероятных злоумышленников, которые похитили крупную сумму денег из салона автомобиля на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Вечером 4 июля несколько человек разбили стекло в транспортном средстве, припаркованном на Волжском бульваре, похитили из салона денежные средства и скрылись на своей машине, передаёт ТАСС .

Подозреваемых вскоре задержали и доставили в отдел полиции.

По данным источника агентства в столичных правоохранительных органах, сумма похищенного оценивается примерно в 1 млн рублей.

Как писал News.ru, ранее суд в Саратове вынес приговор двум полицейским, которые похищали деньги у задержанных. Им назначены условные сроки.