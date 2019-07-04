Работники полиции задержали вероятных злоумышленников, которые похитили крупную сумму денег из салона автомобиля на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Вечером 4 июля несколько человек разбили стекло в транспортном средстве, припаркованном на Волжском бульваре, похитили из салона денежные средства и скрылись на своей машине, передаёт
Подозреваемых вскоре задержали и доставили в отдел полиции.
По данным источника агентства в столичных правоохранительных органах, сумма похищенного оценивается примерно в 1 млн рублей.
Как писал News.ru, ранее суд в Саратове вынес приговор двум полицейским, которые похищали деньги у задержанных. Им назначены условные сроки.