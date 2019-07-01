https://static.news.ru/photo/98b3327a-9c2f-11e9-b372-fa163e074e61_1024.jpg Алексея Шуршев Фото: facebook.com/shoorman

Злоумышленники второй раз за неделю совершили нападение на главу штаба Алексея Навального в Петербурге Алексея Шуршева. Об этом оппозиционер сообщил сам.

Снова напали неизвестные. Шли по Вознесенскому [проспекту] с Виктором Воробьёвым (соратником. — News.ru) из горизбиркома, где рассматривали наши жалобы на екатерингофский [избирком], и сзади напали двое неизвестных. Вызвали полицию, — написал Шуршев в Twitter .

По его словам, удар пришёлся ему в левое ухо. Оппозиционер «отскочил в аптеку», мимо которой он шёл с товарищем. Один из напавших побежал за Шуршевым, но, увидев людей в аптеке, сбежал. Второй бросился за Воробьёвым, который также успел спрятаться от преступника в магазине.

Снова напали неизвестные. Шли по Вознесенскому с @arvidsever из горизбиркома, где рассматривали наши жалобы на екатерингофский, и сзади напали двое неизвестных. Вызвали полицию — Александр Шуршев (@Shurshev) 1 июля 2019 г.

Позднее активист опубликовал видео с камер наружного наблюдения, на котором оказались запечатлены злоумышленники.

Напавшие сегодня на нас с @arvidsever попали на камеру. Шли за нами и напали буквально через несколько секунд после того, как попали на это видео pic.twitter.com/GCBZdmVJmp — Александр Шуршев (@Shurshev) 1 июля 2019 г.

Как сообщили в штабе Навального в Петербурге , за неделю это второе нападение на Шуршева.

До этого оппозиционера избили 26 июня около здания избирательной комиссии Екатерингофского округа. По словам Шуршева, это произошло, когда он снимал на видео подставную очередь.

Как писал News.ru, ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что муниципальные выборы в Петербурге могут отменить. До этого МВД начало проверку вслед за публикацией видеозаписи о фальсификации подписей в поддержку врио губернатора города Беглова.