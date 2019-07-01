Злоумышленники второй раз за неделю совершили нападение на главу штаба Алексея Навального в Петербурге Алексея Шуршева. Об этом оппозиционер сообщил сам.
Снова напали неизвестные. Шли по Вознесенскому [проспекту] с Виктором Воробьёвым (соратником. — News.ru) из горизбиркома, где рассматривали наши жалобы на екатерингофский [избирком], и сзади напали двое неизвестных. Вызвали полицию, — написал Шуршев в Twitter.
По его словам, удар пришёлся ему в левое ухо. Оппозиционер «отскочил в аптеку», мимо которой он шёл с товарищем. Один из напавших побежал за Шуршевым, но, увидев людей в аптеке, сбежал. Второй бросился за Воробьёвым, который также успел спрятаться от преступника в магазине.
Снова напали неизвестные. Шли по Вознесенскому с @arvidsever из горизбиркома, где рассматривали наши жалобы на екатерингофский, и сзади напали двое неизвестных. Вызвали полицию